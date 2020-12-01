Певцу Сергею Лазареву удается на протяжении шести лет держать интригу

Конспирологическим способностям артиста можно позавидовать. Сергей ни под каким предлогом не разглашает личность матери своего 6-летнего сына Никиты и 2-летней дочери Анны.

Как передает Politeka.net, споры по поводу женщины, выносившей детей для Лазарева (а он отмечал в одном из интервью, что у них одна мать) никак не утихают. В Инстаграм появилось загадочное фото девушки, обнимающей мальчика, который как две капли воды похож на Никиту. Ее сразу же окрестили матерью детей артиста.

Пользователи бурно обсуждают ситуацию:

"Носы у них похожи. Широкие))😀"

"Он говорил что у сына и дочери мать одна"

"Разные дети😲😲😲"

"Одно лицо"

"Брови разные вроде бы, а так похожи )"

"Детки совсем разные" - "Почему Вы пишете , что разные дети, очень похожи, особенно носы картошка😂"

"На папу не похож ни разу..."

Однако, правда, оказалась куда прозаичнее. Девушка на фото, якобы с Никитой, на самом деле не имеет никакого отношения ни к Лазареву, ни к его детям. Она сама рассказала в своем Инстаграм о забавном случае, после которого в Сети пошли гулять ее снимки.

"Неделю назад я стояла на кассе в магазине и поймала взгляд продавщицы, она прям пялилась... знаете, любопытный взгляд такой с вопросом. После того, как я рассчиталась, она все-таки не выдержала!! И задала самый неожиданный в тот вечер вопрос - вы мама сына Лазарева?? Это его брат?! Я рассмеялась и ответила, что это секрет🤪 теперь каждый раз, когда захожу в этот магазин, вижу, как она перешептывается с коллегой😂 пусть тайное остаётся тайным... ⠀

Хоть убейте, я сходства не вижу🤦🏻‍♀️а вы попадали под раздачу сравнивнений с популярными людьми?)", - поделилась девушка.

До этого Лазарев, у которого журналисты периодически выпытывают правду, заявлял, что не боится, что мать детей когда-нибудь заявит о правах на малышей.

«Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью. Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые определяют, насколько она готова к такой работе. В общем, Аня и Никита — только мои дети», - заявлял артист.

На замечания, что мальчику и девочке не хватает материнской ласки Сергей категоричен в своих ответах - мол, дети растут в любви и ему удается совмещать роль обоих родителей.

Ранее в Сети ходили слухи, что матерью Никиты и Ани является давняя подруга певца Анна Белодедова. Проведя собственное расследование, фанаты установили, что пара несколько лет назад обращалась в агентство недвижимости, желая приобрести дом побольше - девушка, которая была в этот момент с Сергеем, не скрывала животика - а спустя некоторое время появилась Аня.

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