Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе з подружкою

На фото Тетяна позує в піжамі разом з подружкою, яка сиділа поруч. Дівчата доповнили образи білими шкарпетками і пухнастими тапочками. Красуні тримали в руках келихи з шампанським і посміхалися на камеру. Мабуть, вихідні у подружок вдалися на славу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт зима! Зустрічаємо тебе красиво: з шампанським і в кращих піжамах", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вже сьогодні перший день зими, як же все-таки це казково, коли на вулиці лежить сніг і атмосфера по-справжньому зимова і новорічна", "які ви Класні. Ми теж зустріли зиму пів келих шампанського, вдома) Так приємно, на вулиці ще сніжок випав перший", "така ніжна і прекрасна вийшла фотографія - просто принадність мені дуже подобається", "кращі, Ми так вже в передчутті нового року, чекаємо свят".

Повідомлялося, що відома співачка і модель Тетяна Котова розговорилася з фанатами, сидячи в авто.

Красуня опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує в червоному ТОПі, оголює красиві плечі і плоский підтягнутий живіт. Вона дивиться в камеру в променях сонця. Образ доповнює ідеальний макіяж, який підкреслює гарне обличчя зірки.

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