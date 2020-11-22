Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась кадрами со свадьбы, которую покажут на главном канале страны

На своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала анонс программы «Видели видео?» на «Первом канале», передает Politeka.net.

В эфире шоу состоялось «бракосочетание» любимцев Татьяны – собак породы мальтипу Кики и Степашки.

Как видно на кадрах, Татьяна принесла своих питомцев к свадебной арке, усадив на стульчики перед ведущим. На Кики было розовое платьице с бантиком, на Степашке – черный «смокинг».

«Мне давно пришла идея сделать свадебную церемонию для Кики и Степашки, и, как часто думают, они не брат и сестра🤭 Благодарю всю команду, что сразу откликнулись, поддержали и помогли воплотить нашу свадьбу-мечту в жизнь. Вместе мы сделали это событие самым умилительным! 🐶 + 🐶 = 💕», – написала Котова под видео.

По ее словам, свадьба была самой настоящей: со свидетельством, цветочной аркой, красной ковровой дорожкой, усыпанной лепестками. Вел церемонию Дмитрий Сахно.

После церемонии «молодоженов» усадили в игрушечное авто, как настоящих мужа и жену, что выглядело забавным.

«Согласитесь, что Кики и Степашка максимально очаровательны в своих свадебных нарядах, подготовленных специально для события. 🤵👰‍♀️ С примеркой, пошивом, катанием в свадебном авто и клятвами - всё, как у обычных людей! 🐕❤️❤️❤️. Благодарю всех, кто сделал этот день незабываемым», – добавила Татьяна.

Поклонники не удержались от восторга:

«Как трогательно!», «Как же это мило😍они такие милые у вас😍», «Приветик Танюшка🌹😆👍! Поздравляю 🐶🐶молодых🌹🌷🌼😆! И я там был и мед там пил😆😂! Молодые горько😆👍!», «Если честно, это просто сказочно, поздравляю.💜💜Это действительно незабываемое событие», «Ой как мило», – пишут в комментариях.

Правда, нашлись и те, кто не понял идеи:

«Не могу разделить ваше умиление и радость. Я не понимаю этого. Животных люблю, но это уже перебор, я считаю».

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