Українська співачка Надія Мейхер висловилася з приводу скандалу на "Танцях з зірками"
Як передає Politeka.net, в коментарях під постами про двох переможців проекту Надія вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Вона відповіла на кілька коментарів, які стосувалися її.
"Все склалося так, як я хотіла...гідно пішла, не беручи участі в подальшому «розіграші». Для мене є лише один переможець, і це TheHardkiss. А візиткам ви поменше вірте, монтують їх на "чудово", - зазначила співачка, підтвердивши, що перемогти повинна була Юлія.
Варто відзначити, що зірки і в процесі проекту не раз говорили про те, що їх слова в візитках виривають з контексту заради шоу. Про це крім Мейхер заявляла Аделіна Делі і Санта Дімопулос.
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Глядачі пожартували, що Мейхер могли б теж вручити кубок, назвавши її третім переможцем.
"Я навпаки щаслива, що не брала участі в цьому «диво батлі». Така перемога мені точно не потрібна. Я по життю переможець", - написала Надя.
Як відомо, Мейхер посіла в шоу третє місце. Ще до того, як був озвучений результат, було видно, що Надія знає про нього і насилу стримує емоції. Після одного з номерів вона уїдливо відповіла ведучій балкона Іванні Онуфрійчук, що не прагне до перемоги.
Тим часом, скандал навколо результатів шоу розгорається. Влад Яма провів у себе опитування, в якому з великим відривом перемогла Юлія Саніна. Він натякнув, що результати шоу його здивували.
Крім цього, опитування на офіційній сторінці шоу показало такий же результат. Проводили своє дослідження і деякі блогери, у яких теж виграла Юлія Саніна.
Замість цього, у фіналі переможцем назвали Санту Дімопулос, яка відмовилася від кубка і передала його Саніній. В результаті дівчата вирішили передати кубки на благодійність.
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