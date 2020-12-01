Украинская певица Надежда Мейхер высказалась по поводу скандала на «Танцях з зірками»

Как передает Politeka.net, в комментариях под постами о двух победителях проекта Надежда решила пообщаться с поклонниками. Она ответила на несколько комментариев, которые касались ее.

«Все сложилось так, как я хотела…Достойно ушла, не принимая участия в дальнейшем «розыгрыше». Для меня есть только один победитель, и это TheHardkiss. А визиткам вы поменьше верьте, монтируют их на «отменно», - отметила певица, подтвердив, что победить должна была Юлия.

Стоит отметить, что звезды и в процессе проекта не раз говорили о том, что их слова в визитках вырывают из контекста ради шоу. Об этом кроме Мейхер заявляла Аделина Дели и Санта Димопулос.

Зрители пошутили, что Мейхер могли бы тоже вручить кубок, назвав ее третьим победителем.

«Я наоборот счастлива, что не участвовала в этом «чудо батле». Такая победа мне точно не нужна. Я по жизни победитель», - написала Надя.

Как известно, Мейхер заняла в шоу третье место. Еще до того, как был озвучен результат, было видно, что Надежда знает про него и с трудом сдерживает эмоции. После одного из номеров она язвительно ответила ведущей балкона Иванне Онуфрийчук, что не стремится к победе.

Тем временем, скандал вокруг результатов шоу разгорается. Влад Яма провел у себя опрос, в котором с большим отрывом победила Юлия Санина. Он намекнул, что результаты шоу его удивили.

Кроме этого, опрос на официальной странице шоу показал такой же результат. Проводили свое исследование и некоторые блогеры, у которых тоже выиграла Юлия Санина.

Вместо этого, в финале победителем назвали Санту Димопулос, которая отказалась от кубка и передала его Саниной. В результате девушки решили передать кубки на благотворительность.

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