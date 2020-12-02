Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула досконалими формами в купальнику тілесного кольору

Відома брюнетка зробила кілька пластичних операцій заради того, щоб її форми стали більше, пише Politeka.net.

Зірка одягає найспокусливіші вбрання, демонструючи придбані принади.

Шанувальники приходять в захват і публікують палкі фото знаменитості у своїх фан-групах.

Цього разу Кайлі позувала на старому знімку в купальнику тілесного кольору, крій якого дозволив поглянути на пружні сідниці. Зірка лежала на животі, показуючи шовкове тіло, а також тонку талію.

Модель розпустила довге чорне волосся і закинула його набік. Вона подивилася в камеру з-під пишних вій. На повіках Кайлі можна помітити тіні червонуватого відтінку. Такого ж відтінку були губи, тільки більш насичені.

"Ангел",- підписали автори поста у фан-групі.

За кілька годин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік пекучої красуні.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в білосніжному одязі, під яким не було білизни, що видно за виразними інтимними ознаками.

Тканина обтягнула красиву тонку талію, а завдяки крою стали видні об'ємні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала в білому топі, з якого випирає пишний бюст. Образ Дженнер доповнила штанами, які приспустила на одній стороні. Дівчина стояла в босоніжках, а волосся залишила розпущеним.

"Нова гра в сторі сьогодні", - написав адміністратор фан-аккаунта.

Нагадавши, ненаситна Кайлі Дженнер задерла кофтинку і покрутилася перед дзеркалом, форми вражають

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