Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала свои совершенные изгибы в теплом костюмчике

Знаменитость радует своих поклонников самыми жаркими образами, ведь она очень гордится формами, которые приобрела благодаря пластике, пишет Politeka.net.

Кайли Дженнер заворожила своими формами возле зеркала, сделав селфи. Звезда позировала в коричневом костюмчике, кофту которого задрала.

Модель показала идеальный изгиб талии бедер. Чуть выше бедер блестел золотой поясок, который придавал образу элегантности и стал идеальным акцентом.

Плоский животик смотрелся на фото просто восхитительно.

"Жаркая леди" игриво откинула голову назад и улыбнулась.

Макияж звезды был легким, и лишь подчеркнул ее красоту.

Кадр получился очень эффектным, благодаря совершенной фигуре знаменитости. Однако в открытом доступе он не собрал много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер похвасталась формами в обтягивающем платье, под которым, вероятно, не было белья. Кайли расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать снимку еще большей откровенности.

Красотка присела на кровать, и приподняла наряд, будто планируя его сорвать с себя, при этом она также посветила длинным маникюром.

Напомним, Кайли Дженнер разместила в своем сторис фото с лучшей подругой Анастасией Караниколау. Обе знаменитости нарядились в обтягивающие полупрозрачные платья разных цветов. Ткань была тонкой, поэтому можно было рассмотреть упругие ягодицы обеих красоток.

Кайли и Стэйси позировали на лестнице.

Напомним, Кайли Дженнер не оставила места для фантазии в прозрачном платье: "Золотая Богиня".

Как сообщала Politeka, страстная Кайли Дженнер пробудила аппетит своими сладкими "ягодками" в микро-бикини: "Никому не устоять".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер потянула за веревочки трусиков, заигравшись у бассейна: "Совершенство".