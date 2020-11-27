Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на отдыхе

На фото Кортни позирует в купальнике телесного цвета, сидя у края бассейна. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы собрала назад. Красотка похвасталась загорелым телом, которое выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошее тело", - написала Кендалл Дженнер под фото.

"Даааа", - добавила Кайли Дженнер под снимком Кортни.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Только что снова смахнул это тело!", "Чертовски худенькая", "Я люблю тебя, Кортни", "мой праздник сделан", "Я все еще жду приглашения в бассейн!", "Выглядит хорошо и счастливо", "ты носишь ским?", "люблю позитивные флюиды от этого", "праздничное тело выглядит красиво", "Королева семейства", "счастье так хорошо выглядит на тебе", "Волшебная девочка", "Это бикини тебе так хорошо смотрится".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала достоинства во всей красе.

Девушка позировала в спортивном костюме, что делает крайне редко. В ярко-голубых лосинах, короткой серой маечке и с распущенными волосами она не оставила никого равнодушными.

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