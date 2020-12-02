Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула совершенными формами в купальнике телесного цвета

Известная брюнетка сделала несколько пластических операций ради того, чтобы ее формы стали больше, пишет Politeka.net.

Звезда надевает самые соблазнительные наряды, демонстрируя приобретенные прелести.

Поклонники приходят в восторг и публикуют жаркие фото знаменитости в своих фан-группах.

В этот раз Кайли позировала на старом снимке в купальнике телесного цвета, крой которого позволил взглянуть на упругие ягодицы. Звезда лежала на животе, показывая шелковое тело, а также тонкую талию.

Модель распустила длинные черные волосы и закинула их набок. Она посмотрела в камеру из-под пышных ресниц. На веках Кайли можно заметить тени красноватого оттенка. Такого же оттенка были губы, только более насыщенные.

"Ангел", - подписали авторы поста в фан-группе.

За несколько часов пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону жгучей красотки.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам.

Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала в белом топе, из которого выпирает пышный бюст. Образ Дженнер дополнила штанами, которые приспустила на одной стороне. Девушка стояла в босоножках, а волосы оставила распущенными.

"Новая игра в стори сегодня", - написал администратор фан-аккаунта.

Напомним, ненасытная Кайли Дженнер задрала кофточку и покрутилась перед зеркалом, формы впечатляют

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