Известная модель Лекси Кай показала себя, восхищая смелым образом

На фото Лекси позирует в блестящем салатовом платье. Звезда стоит у большой кровати, а волосы оставила распущенными. Модель в руке держит табличку, а во второй - упаковку. Возле постели можно увидеть вазон с цветком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Это похоже на полный беспорядок, извини, что попробовала", - написала администратор группы.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "Выглядит мило желаю мне одного из них", "Боже, это так хорошо!", "Цвета красной буквы ??", "Ну, это совсем не похоже на беспорядок .. это красиво", "Боже, ты сделала это !! Намного лучше с коллекцией", "Я думал, что это настоящее платье, которое она носит", "Вау!! Я люблю твои правки", "Любимый ангел", "Привет, прекрасная".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами вместе со своей подружкой.

Стоит отметить, что архивный снимок звезда разместила в своем сторис. Обе знаменитости нарядились в обтягивающие полупрозрачные платья разных цветов. Ткань была тонкой, поэтому можно было рассмотреть упругие ягодицы обеих красоток: "Ох, и бесстыдницы".

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