Младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер предстала в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер умеет удивлять – она то и дело примеряет необычные наряды, от которых фолловеры просто не могут отвести взгляд.

В предверии Хэллоувина звезда начала демонстрировать необычные образы, выкладывая в сеть ролики и фото. Несколько часов назад она примеряла необычный образ Королевы Змеи, продемонстрировав его в Instagram.

Она надела костюм из черно-серой ткани, который составили лосины и облегающий рваный топ из ткани имитирующей змеиную кожу, а также изюминка лука – ассиметричное декольте, которое практически полностью оголило грудь Дженнер и маска кобры на голове.

В дополнение соблазнительно аутфита Кайли подобрала прозрачные перчатки, а также кольца с черного золота. Волосы юная красавица выпрямила, а макияж сделала весьма необычным - модель нарисовала на лице змеиную кожу и нанесла на глаза черные крупные стрелки.

Снимки она подписала коротко: "Король Кобра. Спасибо тебе".

Фанаты знойной представительницы знаменитой династии просто взорвали страницу девушки своими восторженными комментариями.

"Королева😍", "Это лучший костюм на Хэллоуин", "Ваууууу. ❤️💞 Идеально", "Вы носите именно то, что вам подходит", "Бомба", "Сказочно‼ ️👍", "Когда она токсична, а ты все еще любишь ее 😂😂", "Ядовитое наслаждение", "Боитесь королевы кобр".

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