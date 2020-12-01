Актриса Христина Асмус сколихнула мережу несподіваним фото з матір'ю, на яку з дитинства тримає образу

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка зворушливо привітала Раду Вікторівну з Днем матері у своєму мікроблозі в Instagram.

На фото Христина обійняла матір - обидві жінки посміхалися і здавалося, що всі негаразди позаду. Можливо, після розлучення з коміком Гаріком Харламовим і залишившись однією з донькою, актриса переглянула "ворожнечу" з батьками.

"З Днем мами! ☺ ️❤ ️", - підписала фото Асмус.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: "Схожа на маму!❤️"; "Спасибі матері за це диво!!!"; "Мама, у вас теж красива"; " і тебе Крістюша, ти теж мама🌷"; "Христина, у вас налагодилися стосунки з мамою?" - "як же я на це сподіваюся🙏".

Раніше актриса, яка народилася і виросла в багатодітному сімействі (у неї дві старші сестрички і одна молодша) зізнавалася, що в дитинстві їй часто не вистачало уваги, і це, мовляв, стало причиною розвитку комплексів.

"Мені здається, мій характер загартувався саме тоді. Все-таки минуле в багатодітній родині накладає свій відбиток. До того ж я займалася спортивною гімнастикою, що теж впливає на характер", - ділилася Христина, передає "СтарХит".

За словами Асмус, її відносини з батьками не можна назвати теплими, вона ніколи не могла поділитися з мамою і татом своїми переживаннями, тому між ними немає тієї близькості, яка повинна бути в нормальній родині.

"Я не вмію прощати. Відносини з батьками - це моя найголовніша біль. Мені потрібно вирішити цю проблему, інакше я не можу рухатися далі. Я не хочу позбавляти дочку спілкування з бабусею і дідусем, але наші відносини поки ніяк не змінилися. Я намагаюся працювати над цим", - зізнавалася актриса.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

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