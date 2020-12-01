Актриса Кристина Асмус всколыхнула Сеть неожиданным фото с матерью, на которую с детства держит обиду

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда трогательно поздравила родительницу с Днем матери в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото Кристина обняла Раду Викторовну - обе женщины улыбались и казалось, что все невзгоды позади. Возможно, после развода с комиком Гариком Харламовым и оставшись одной с дочкой, актриса пересмотрела "вражду" с родителями.

"С Днём мамы! ☺️❤️", - подписала фото Асмус.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: "Похожа на маму!❤️"; "Спасибо матери за это чудо!!!"; "Мама, у вас тоже красивая"; "И тебя Кристюша, ты тоже мама🌷"; "Кристина, у вас наладились отношения с мамой?" - "как же я на это надеюсь🙏".

Ранее актриса, которая родилась и выросла в многодетном семействе (у нее две старшие сестрички и одна младшая) признавалась, что в детстве ей часто не хватало внимания, и это, мол, стало причиной развития комплексов.

«Мне кажется, мой характер закалился именно тогда. Все-таки прошлое в многодетной семье накладывает свой отпечаток. К тому же я занималась спортивной гимнастикой, что тоже влияет на характер», - делилась Кристина, передает "СтарХит".

По словам Асмус, ее отношения с родителями нельзя назвать теплыми, она никогда не могла поделиться с мамой и папой своими переживаниями, поэтому между ними нет той близости, которая должна быть в нормальной семье.

«Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше. Я не хочу лишать дочку общения с бабушкой и дедушкой, но наши отношения пока никак не изменились. Я стараюсь работать над этим», — признавалась актриса.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

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