Российская актриса Кристина Асмус подразнила игривым фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором показала себя вблизи. Кристина сделала селфи, прикрыв один глаз рукой. Она пошутила, что подглядывает за участниками конкурса, который она объявила.

Актриса была одета в светлую кофту, волосы она собрала в хвостик. Натуральный макияж добавил ее фото особого шарма. Внимание поклонников-мужчин, однако, привлекла родинка на щеке у Кристины. Многие отметили, что сходят с ума, когда смотрят на нее.

«Родинка огонь», «Родинка - это секретное запрещенное оружие. Бах - наповал!», «Крис ты очаровашка», «С ума сойти что за взгляд», «Кристина вы лучшая вы восхитительны», «Глаз как планета! Полетели!», «Люблю твою родинку», «Я сразу, когда вы поженились с Харламовым говорила, что вы не пара!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что растрепанная Кристина Асмус озадачила странными танцами в ванной комнате. Девушка записала шуточное видео, в котором раздевалась на камеру. Актриса попыталась изобразить стриптиз под соблазнительную музыку, но вышло это все довольно комично. В итоге Асмус объявила конкурс под названием «Перепляши Асмус», предложив своим поклонникам повторить танец.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика: "Кристинка, прекращай!".

Как сообщала Politeka, стриптиз Кристины Асмус стал достоянием общественности, кадры уже в сети: "Я тоже так мужа соблазняю".

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить: "Стрельнули из пистолета и...".