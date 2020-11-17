Скандально известная актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым продолжает эпатировать публику сумасшедшими выходками

Напомним, известность Кристина получила после того, как сыграла доктора Варю Черноус в сериале про медиков "Интерны", а скандально знаменитой стала после откровенных съемок в фильме "Текст".

И вот сейчас Асмус пожаловалась в соцсетях на то, что терпеть не может холода и спросила, как относятся к морозам ее поклонники, сообщает Politeka.

"Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂) Я не люблю холод 🥴 Всегда и везде мёрзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня - холодрыга ❄️ Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки 🧦🧣 Ветер - вообще мутный какой-то 😂 Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Всё, ухожу в спячку до весны 🐻 И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето. А вы как к холоду? Лояльны? 😂", – подписала кадр Кристина.

Фанаты наперебой начали давать Кристине Асмус советы.

"Как же я Вас понимаю... В ноябре жизненные силы уходят в спячку и до марта я просто кукла, выполняющая задачи, но не живущая своей жизнью... Вся эта холодная гадость за окном заставляет сидеть дома до последнего. Чтобы заставить себя выйти на прогулку с животными нужно столько сил, что описать невозможно... Чисто на одной ответственности за них выхожу, иначе б сидела в своей берлоге и носа не высовывала😬 Полностью согласен! Как можно любить зиму, когда скользко, холодно, люди бегают от здания к зданию, машину приходится прогревать, носить кучу одежды.? .. НЕ ПОНИМАЮ!!!! Как я тебя понимаю❤️ Дай обниму🤗 Сама такая же👍Стремлюсь переехать в недалёком будущем в тёплые края и больше не мёрзнуть. Хватит с меня😊 Кристина. Зачем мужу изменяла? Я тоже когда была худой все мерзла.😉А сейчас мне жарко, все окна нараспашку. 😆😁 Почему вы расстались с гариком, вы зазвездились??? Все тощие всегда мерзнут, потому что вы ниче не жрете ага,холодно ей😂 А вчера с двумя фраерами в машине ехала куда то,не согрели что ли?)) Кристинка,прекращай разгульный образ жизни! Стань снова Варей из интернов🤷‍♂️", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус решила покорить поклонников строгим стилем - на Кристине простая светло-коричневая рубашка, верхние пуговицы на ней расстегнуты, однако в "рамках приличия".

На всех трех кадрах Кристина сидит практически в одинаковой позе, и лишь присмотревшись можно понять, что разные на кадрах десерты на столике перед ней.

Напомним, Харламов высмеял Асмус после развода, позорные кадры: "Вы что, издеваетесь?"

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