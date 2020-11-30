Бывшая жена известного российского шоумена, актера и комика Гарика Харламова Кристина Асмус появилась на улице в слезах, фате и с бутылкой алкоголя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Асмус в соцсети.

Так, Асмус выложила на своей странице шуточное видео, где она с чемоданом, в купальнике, куртке и с фатой ходит по улице со слезами на глазах. При этом в руках у нее бутылка водки.

При этом у женщины очень шаткая походка - очевидно, она имитирует состояние сильного алкогольного опьянения.

В комментариях к видео не все оценили юмора Асмус и связали ее поведение с разводом с Гариком Харламовым.

"Гарик, забери ее обратно - сопьется же", "Посредственная тетя, а как актриса - вообще ноль", "Бомба", "Выглядит мерзко", "Блин, мне холодно смотреть на это", "Уже неинтересно смотреть на ваши кривляния, вот правда. Ни чувства юмора, ничего уже не осталось, какой-то сплошной трэш для Гали из 5Б", "Это после развода с Гариком?", "Это после развода с Харламовым произошло, да еще пандемия, видать, отразилась", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.