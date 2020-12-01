Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, якій нещодавно виповнився 51 рік, похвалилася прекрасною фізичною формою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне фото, на якому красуня постала у вельми відвертому вигляді. Лопес одягла короткий светр і приспустила штани, зробивши акцент на своєму чудовому животику. Волосся актриса залишила розпущеним, що додало особливого шарму її образу.

Варто відзначити, що на фото можна прекрасно розгледіти сталеві м'язи преса зірки. Як відомо, Лопес активно займається спортом, так як її шоу складаються з танців.

У коментарях під постом їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Легенда", «приємно, добре», «красивий светр», «Випендрюєшся», «Просто застав їх усіх виглядати добре», «гаряча фігура», "який чудовий прес", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що артистка вийшла на сцену в прозорому комбінезоні, прикрашеному орнаментами, камінням і стразами. Красуня повернулася спиною до камери, виставивши напоказ свою апетитну п'яту точку.

Крім цього, нещодавно Джей Ло забула про скромність і запалила на сцені у відвертому боді, показавши всі найсолодші місця.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес переплюнула молоденьких танцівниць, засвітившись в напівпрозорому костюмі:"ось так кішечка".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в максимально вульгарному вигляді повиляла стегнами, позбавивши чоловіків сну: спекотні кадри.

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