Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которой недавно исполнился 51 год, похвасталась прекрасной физической формой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появилось архивное фото, на котором красотка предстала в весьма откровенном виде. Лопес надела короткий свитерок и приспустила штаны, сделав акцент на своем великолепном животике. Волосы актриса оставила распущенными, что придало особого шарму ее образу.

Стоит отметить, что на фото можно прекрасно рассмотреть стальные мышцы пресса звезды. Как известно, Лопес активно занимается спортом, так как ее шоу состоят из танцев.

В комментариях под постом ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Легенда», «Приятно, хорошо», «Красивый свитер», «Выпендриваешься», «Просто заставь их всех выглядеть хорошо», «Горячая фигура», «Какой восхитительный пресс», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что артистка вышла на сцену в прозрачном комбинезоне, украшенном орнаментами, камнями и стразами. Красотка повернулась спиной к камере, выставив напоказ свою аппетитную пятую точку.

Кроме этого, недавно Джей Ло забыла про скромность и зажгла на сцене в откровенном боди, показав все самые сладкие места.

Напомним, что Дженнифер Лопес переплюнула молоденьких танцовщиц, засветившись в полупрозрачном костюме: "Вот так кошечка".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с бабушкиным пучком на голове умылась и показала, как выглядит на самом деле: "Сюрприз!".