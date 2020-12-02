Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото Квітко позувала в топі і трусиках. Красуня доповнила образ стильними окулярами, які нагадували лижну маску. Анастасія сіла боком і виставила п'яту точку, щоб фанати змогли насолодитися її ідеальністю. Модель сиділа на стільці і зовсім не бентежилася Свого лука. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Привіт, любов моя, я люблю тебе", "завжди приголомшливо", "ти супер хороша", "Шикарна вона у тебе, красива і хороша", "Доброго ранку", "Прекрасно, чудово, ви теж кращі привітання", "дуже красиво, що ти схожа на матусю", "у тебе прекрасна задня частина, Анастасія", " Боже, моя дівчинка ...", "Ви найкраща жінка в світі без чемності. Я люблю тебе і сподіваюся, що моя мрія про зустріч з тобою збудеться, будь ласка".
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Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко порадувала виглядом в незвичайній нижній білизні.
Пишногруда красуня постала в чорній білизні в сіточку. Анастасія стояла, показавши себе у всій красі. Тісний ліф обтягнув бюст красуні, а маленький клаптик трусиків приховав тільки найінтимніше.
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