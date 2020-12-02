Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Квитко позировала в топе и трусиках. Красотка дополнила образ стильными очками, которые напоминали лыжную маску. Анастасия села боком и выставила пятую точку, чтобы фанаты смогли насладится ее идеальностью. Модель сидела на стуле и совсем не смущалась своего лука. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, любовь моя, я люблю тебя", "Всегда потрясающе", "Ты супер хороша", "Шикарна она у тебя, красивая и хорошая", "Доброе утро", "Прекрасно, замечательно, вы тоже лучшие поздравления", "Очень красиво, что ты похожа на мамочку", "У тебя прекрасная задняя часть, Анастасия", "Боже, моя девочка ...", "Вы лучшая женщина в мире без учтивости. Я люблю тебя и надеюсь, что моя мечта о встрече с тобой сбудется, пожалуйста".

Сообщалось, что Российская модель Анастасия Квитко порадовала видом в необычном нижнем белье.

Пышногрудая красотка предстала в черном белье в сеточку. Анастасия стояла, показав себя во всей красе. Тесный лиф обтянул бюст красотки, а маленький клаптик трусиков скрыл только самое интимное.

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