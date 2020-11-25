Голлівудська актриса Анджеліна Джолі запаморочила голову гарячим образом

Як передає Politeka.net, на одній з новинних сторінок в Instagram з'явилося рідкісне фото із зіркою. На знімку Джолі стояла в неймовірно красивій вечірній сукні з глибоким вирізом від грудей до пупка. Виріз був настільки непристойним, що від нього було неможливо відірвати погляд.

Джолі стояла біля барної стійки і дивилася в сторону. Її образ вийшов дуже спокусливим і карколомним.

"Є безодні, в які хочеться дивитися нескінченно, і одна з них — жіноче декольте" — підписали фото автори аккаунта.

За кілька днів пост зібрав масу коментарів.

"Шикарне фото і слова", "так можна і потонути","в безодню декольте! Тема бюста не розкрита!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, раніше Анджеліна Джолі дуже часто брала участь у сміливих фотосесіях. Вона любила спокусливі наряди, які привертали увагу до її чарівної фігури. Зараз актриса все частіше віддає перевагу скромним мішкуватим нарядам. Вона майже весь вільний час проводить з дітьми.

Раніше ми писали, що Джолі в мокрій сукні зачарувала фігурою, стоячи на березі моря. Актриса засвітила зайве на цьому знімку.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік: ось це форми!

Як повідомляла Politeka, безсоромна Анджеліна Джолі ледь не впустила бюст з екстремального декольте:"яка кішечка".

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