Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила наповал хижою красою

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося її архівне фото. На знімку актриса постала в вельми екстравагантному образі. На ній були чорні штани і біла майка, під яку вона не стала надягати білизну. Джолі стояла під штучним дощем, в результаті чого її волосся і майка повністю намокли. Через одяг проглядалися пишні груди актриси.

Додатково до всього Джолі вирішила пограти язичком, що остаточно звело з розуму її фанатів. У коментарях під постом стали бурхливо обговорювати зовнішність зірки і її крутий образ.

"Прекрасна дама", «непогано», «Вау, дуже жарко, красиво», «спокусливі красуні», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на початку своєї кар'єри Джолі абсолютно не соромилася відвертих образів і фотосесій. Вона брала напором і агресивною, хижою красою. Спочатку і ролі в кіно їй давали відповідні. Правда, з часом, характер зірки, як і її стиль, дуже змінилися.

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