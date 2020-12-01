Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума хищной красотой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек знаменитости в Инстаграм появилось архивное фото со звездой. Красотка позировала на камеру в весьма неприличной и даже вульгарной кофточке, которая едва прикрывала ее пышный бюст.

Образ Джоли получился очень соблазнительным и весьма смелым. Из декольте торчали кружева ее нижнего белья. Волосы у актрисы были распущены. Они немного прикрыли лицо Анджелины, которая в это время смело смотрела в кадр.

Поклонники пришли в восторг от фото, оставив под ним много приятных слов.

«Вот это да! я влюбился», «Мечта», «Замечательно», «Ты такая чудесная... чувственная и безупречно красивая», «Красивая женщина», «Котенок», «Захватывающая», «Очень хорошо красивое очень молодое лицо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли похвасталась тонкой талией в тесном корсете. Женщина подняла руки, чтобы поклонники могли рассмотреть ее идеальную фигурку.

Стоит отметить, что до рождения детей у актрисы был весьма специфический характер. В Голливуде у нее была репутация оторвы. Она была известна безрассудными поступками.

Напомним, что чувственная Анджелина Джоли вскружила голову видом в платье с декольте до пупка: «Так можно и утонуть».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».

Также Politeka писала, что горячая Анджелина Джоли расставила ножки, засветив пикантные места: «Все приветствуют королеву».