Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила незвичайним образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося архівне фото зірки, на якому вона постала в білосніжному вбранні. Анджеліна була одягнена в білу маєчку і штани. Вона сиділа на стільці, розставивши ноги, що робило її вигляд вельми непристойним. На ногах Джолі не було взуття, тому вона засвітила ці пікантні місця на камеру.

Варто відзначити, що фото було незвично оброблено, в результаті чого актриса була схожа на казкового персонажа. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ти найкраща в світі, моя Анджеліна Джолі", "з вдячністю, моя любов", "Красиво, чудово і витончено з казковим стилем і зовнішністю", "прекрасна принцеса", "Ти мила моя красуня", "всі вітають королеву", "схожа на ельфійку", "Ти так забавно ставиш ноги", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі на одному з архівних фото мало не впустила бюст з непристойного декольте. Актриса була одягнена в дуже дивний наряд, який нагадував сукню діснеївської принцеси. Виглядала Джолі дуже юною. Ймовірно, фото було зроблено на світанку її кар'єри.

Нагадаємо, що зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!

Також ми писали, що хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: «чарівна дівчинка».

Ще Рoliteka повідомляла, що чуттєва Анджеліна Джолі запаморочила голову видом в сукні з декольте до пупка:"так можна і потонути".