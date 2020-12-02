Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в максимально гарячому образі

На фото Мер'єм позує в сукні з корсетом, який був дуже туго зав'язаний на талії, підкреслюючи пишні груди, яка прямо випирала зверху. Узерлі доповнила образ латексними рукавичками і показала себе в трьох позах, захоплюючи фанатів пікатностью. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже красуня викинула кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Хюррем Султан в «чудовому столітті», показала свою багатогранність.

Зірка, яка очікує появи на світ другої дитини, опублікувала знімок, на якому постала в образах героїнь з різних фільмів, в яких грала.

Ми писали, що 37-річна Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем в "чудовому столітті" опинилася в несподіваній компанії.

в Instagram опублікували унікальний знімок. 50-річний турецький актор Халіт Ергенч, який виконав роль султана Сулеймана, показав свій "квітник" в реальному житті.

Ергенч в темному костюмі стояв трохи віддалік від трьох красунь: ближче до нього-справжня дружина актора Бергюзар Корель, слідом його екранна" кохана " Мер'єм Узерлі і третя панянка-Сельма Ергеч, яка зіграла в серіалі сестру Сулеймана Хатідже Султан.

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