На звезд сериала «Великолепный век» свалилась неожиданная проблема

Сериал "Вавилон", главные роли в проекте играли звезды "Великолепного века" Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Озан Гювен, закрыли, пишут "Дни.ру"

Турецкого сериала "Вавилон" вышел в январе 2020 года и очень полюбился зрителям, сохраняя стабильно высокий рейтинг.

В сентябре стартовал второй сезон "Вавилона", но его ждал провал. Руководство телеканала Star TV решило завершить проект на 20 серии из-за низких рейтингов. Финал картины состоится 20 ноября.

Звезда ленты, Халит Эргенч, отметил, что он и его коллеги, которые теперь остались без работы, играли от души.

"Практически весь состав "Великолепного века" перешел в этот проект. Не могу назвать причин закрытия. Думаю, в этом не наша вина", – высказался актер.

Уже известно, что место "Вавилона" займет проект "Я так долго тебя ждал". Главные роли в картине играют Озджан Дениз и Ирем Хельваджиоглу.

Напомним, Халит Эргенч исполнил роль султана Сулеймана Великолепного. Артист был самым высокооплачиваемым на съемках.

За плечами артиста один неудачный брак в Гизем Сойсалды, который продлился всего год. В 2009 году Халит женился на актрисе Бергюзар Корель, которая родила ему сына Али в 2010 году, и сына в 2020-м.

Сейчас артист не только снимается в кино и сериалах, но и поет. Эргенч планирует устроить гастроли.

Напомним, что Хюррем из «Великолепного века» пленила образом в прозрачном корсете: «Ох, этот взгляд…»

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