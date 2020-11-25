Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан в «Великолепном веке», впечатлила идеальной внешностью вблизи

Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram знаменитости.

Так, беременная актриса позирует в нежно-фиолетовом наряде, элегантно улыбаясь в кадр. В какой-то момент знаменитость элегантно застыла в роскошной позе на диване.

Фотографии Узерли не были как-либо подписаны, однако поклонники были в невероятном восторге от увиденного.

«Красивая какая наша Мерьем», «Хюррем – ты великолепна», «ты прекрасна, Хюррем», «обворожительная», «вау», «невероятная работа», «красавица», «ты невероятно мило выглядишь», - пишут они.

Как сообщалось до этого, актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников новой фотосессией

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию портретных фото. Женщина была одета в теплый зеленый свитер, который идеально гармонировал с ее зелеными глазами. У себя в сторис красотка опубликовала коллаж из своих портретов.

Стоит отметить, что ранее Мерьем поделилась новыми фото в ленте. Они собрали множество лайков и добрых отзывов.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".