Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан в «Великолепном веке», впечатлила идеальной внешностью вблизи
Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram знаменитости.
Так, беременная актриса позирует в нежно-фиолетовом наряде, элегантно улыбаясь в кадр. В какой-то момент знаменитость элегантно застыла в роскошной позе на диване.
Фотографии Узерли не были как-либо подписаны, однако поклонники были в невероятном восторге от увиденного.
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«Красивая какая наша Мерьем», «Хюррем – ты великолепна», «ты прекрасна, Хюррем», «обворожительная», «вау», «невероятная работа», «красавица», «ты невероятно мило выглядишь», - пишут они.
Как сообщалось до этого, актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников новой фотосессией
У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию портретных фото. Женщина была одета в теплый зеленый свитер, который идеально гармонировал с ее зелеными глазами. У себя в сторис красотка опубликовала коллаж из своих портретов.
Стоит отметить, что ранее Мерьем поделилась новыми фото в ленте. Они собрали множество лайков и добрых отзывов.
Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".