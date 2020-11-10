Несмотря на беременность, актриса Мерьем Узерли находит время для фотосессий

Свежие кадры звезда "Великолепного века" опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, популярная актриса Мерьем Узерли предстала перед фанатами в белой блузке, а новый образ она дополнила шляпкой и бабочкой синего цвета.

Также стоит обратить внимание, что ради нежной фотосессии Мерьем Узерли решила отказаться от длинных волос, а в кадре ее можно увидеть с кудряшками.

Преображение звезды "Великолепного века" пришлось по душе поклонникам, и они решили завалить беременную актрису лайками и комментариями с самыми теплыми словами.

"Очень-очень красиво", "Боже, так мило", "Красивая", "Сегодня годовщина смерти наших предков...", "Люблю тебя", "С любовью из Албании", "Моя султанша, ты прекрасна", "Картина девочка и персик", "Очень хорошо", "Выходи за меня!", - написали они под свежей публикацией актрисы.

Ранее мы рассказывали, как Мерьем Узерли показала своего лысеющего жениха.

Новый избранник знаменитости – американский бизнесмен, ради актрисы переехавший в Берлин.

Имя мужчины Узерли пока не раскрывает, но в сети появилось их совместное фото, на котором видно, что мужчина выглядит старше знаменитости и у него редеющие волосы – явно видны залысины на его лбу.

Также известно, что бизнесмен уже сделал предложение Мерьем Узерли, но пара пока не спешит со свадьбой из-за пандемии.

Напомним, что Хюррем из «Великолепного века» пленила образом в прозрачном корсете

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