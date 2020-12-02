Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в максимально горячем образе

На фото Мерьем позирует в платье с корсетом, который был очень туго завязан на талии, подчеркивая пышную грудь, которая прямо выпирала сверху. Узерли дополнила образ латексными перчатками и показала себя в трех позах, восхищая фанатов пикатностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь красотка выбросила кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Сообщалось, что актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан в «Великолепном веке», показала свою многогранность.

Звезда, ожидающая появления на свет второго ребенка, опубликовала снимок, на котором предстала в образах героинь из разных фильмов, в которых играла.

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в Инстаграм опубликовали уникальный снимок. 50-летний турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана, показал свой "цветник" в реальной жизни.

Эргенч в темном костюме стоял чуть поодаль от трех красавиц: ближе к нему - настоящая жена актера Бергюзар Корель, следом его экранная "возлюбленная" Мерьем Узерли и третья барышня - Сельма Эргеч, сыгравшая в сериале сестру Сулеймана Хатидже Султан.

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