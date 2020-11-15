Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли удивила неожиданным образом в спортивном костюме

Как сообщает Politeka.net, актриса поделилась новыми фото в своем Инстаграм.

Несмотря на то, что Мерьем ждет ребенка от своего жениха – американского бизнесмена, имя которого она не раскрывает, актриса продолжает находить время и для новых съемок. На этот раз красотка решила отойти от привычных гламурных образов, и показала себя в неожиданно простом наряде.

Так, на фото Мерьем позирует в темно-сером спортивном костюме с розовыми вставками. Однако даже такой, казалось бы простой, образ не обошелся без изюминки. Так, на Узерли можно заметить стильные ботинки на высокой шпильке с прозрачными вставками, благодаря которым обувь выглядит как босоножки.

На снимках Узерли сидит на низком кресле и прикрывает руками живот. Актриса выглядит очень естественно и непринужденно.

Ее поклонники пришли в восторг от новых снимков.

«Ангел», «Ты очень красивая», «Красивые ботинки», «Я тебя так люблю», «Роскошная», «Королева», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Узерли предстала перед фанатами в белой блузке, а новый образ она дополнила шляпкой и бабочкой синего цвета.

Также стоит обратить внимание, что ради нежной фотосессии Мерьем Узерли решила отказаться от длинных волос, а в кадре ее можно увидеть с кудряшками.

Напомним, беда обрушилась на звезд «Великолепного века», Сулейман раскрыл детали: «Практически весь состав…».

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