Суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар вразила спокусливим образом
Як розповідає Politeka.net, знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
Кухар відображена в рожевій сукні на широких бретелях, які перехресно з'єднуються на грудях. Плечі Катерини Кухар виявилися оголеними, як і живіт, де був невеликий виріз.
Ще більш пікантним цей знімок виявився через те, що балерина позувала без бюстгальтера. У розрізі можна помітити частину оголеного бюста.
Волога Ельза Хоск з Victoria's Secret наробила шуму видом в шкірі і корсеті: "Як жарко"
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
Екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді: "Нереально перезарядилася..."
Напівроздягнена і п'яна Асмус ошелешила витівками на морозній вулиці: «Приїхала до Харламова під будинок»
Кухар доповнила образ сріблястими сережками округлої форми. Її волосся розпущене. На обличчі-яскравий макіяж.
Балерина посміхається і дивиться в сторону.
"Чи вірите в силу подяки? ✨ Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку!" - написала вона.
"Ну просто нереально красива», «🔥Я Вами захоплююся, ви супер», «Ой, клаааас», «Вау🔥 🔥 🔥», «ти Божественно красива💗 🔥», «яка прекрасна посмішка», «яка ви тут чарівна", "Ви повинні бути саме такою ніжною, легкою. Тримайте свою силу в середині... вам йде бути слабкою, в цьому Ваша сила", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.
Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «засвітила зайве, примірявши наряд без білизни:»я почну...".
Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер:»отрутою вже стіни павільйону забризкала".