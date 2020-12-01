Суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар вразила спокусливим образом

Як розповідає Politeka.net, знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Кухар відображена в рожевій сукні на широких бретелях, які перехресно з'єднуються на грудях. Плечі Катерини Кухар виявилися оголеними, як і живіт, де був невеликий виріз.

Ще більш пікантним цей знімок виявився через те, що балерина позувала без бюстгальтера. У розрізі можна помітити частину оголеного бюста.

Кухар доповнила образ сріблястими сережками округлої форми. Її волосся розпущене. На обличчі-яскравий макіяж.

Балерина посміхається і дивиться в сторону.

"Чи вірите в силу подяки? ✨ Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку!" - написала вона.

"Ну просто нереально красива», «🔥Я Вами захоплююся, ви супер», «Ой, клаааас», «Вау🔥 🔥 🔥», «ти Божественно красива💗 🔥», «яка прекрасна посмішка», «яка ви тут чарівна", "Ви повинні бути саме такою ніжною, легкою. Тримайте свою силу в середині... вам йде бути слабкою, в цьому Ваша сила", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «засвітила зайве, примірявши наряд без білизни:»я почну...".

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер:»отрутою вже стіни павільйону забризкала".