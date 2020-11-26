Судьи шоу "Танці з зірками" Влад Яма и Екатерина Кухар впечатлили видом за кулисами

Как сообщает Politeka.net, совместное фото известных танцоров опубликовали на официальной странице проекта в социальной сети "Инстаграм". Екатерина Кухар позировала в черно-белом платье необычного фасона, который обнажил ее плечи, плоский живот и сделал акцент на зоне декольте. Красотка дополнила образ сережкой в одном уже, сверкающими кольцами и стильной компактной прической. Она подбоченилась с лукавой улыбкой на устах.

Влад Яма в свою очередь показался поклонникам в клетчатом костюме из брюк и жилетки, а также в серой рубашке с расстегнутым воротником. Хореограф засунул большой палец руки в карман, а другой приобнял свою обаятельную коллегу за стройную талию.

"Ты же помнишь, что линии для голосования открыты в течение всей недели? Голосуй за любимую пару ежедневно - суперфиналисты очень важна твоя поддержка ♥", - отметили в сообщении.

Пользователи соцсети в комментариях высказали все, что думают о членах жюри и их фаворитах:

"Кухар увольте вообще", "Кухар нафиг из шоу"; "Влад активно тянет Санину, хотя она самая слабая"; "Вот не понимаю людей которые делают замечание. У самой вечно рот открытый, а ещё на кого-то кричит. Следи за собой, противно, Катя".

По итогам прошлой недели в суперфинал вышли три танцевальные пары: Юлия Санина и Дмитрий Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом: "Семейка Аддамс!".

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