Судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар, видимо заскучала на проекте без Ольги Фреймут, поэтому решила «наехать» на Надежду Мейхер

Зрители проекта решили, что прима-балерина слишком уж резка с участницей.

В новом выпуске Екатерина сказала, что за победу Мейхер еще нужно побороться, а не сидеть на троне. Судья раскритиковала пасадобль в исполнении пары.

"Этот пасадобль, конечно, был намного лучше, чем предыдущий с Даниэлем, когда вам только с третьего раза удалось сделать поддержку, - сказала Кухар, Мейхер попыталась ее перебить, но судья отрезала. - А давайте я закончу… Но мой взор был прикован полностью к Кириллу… Спасет ли вас зритель, посмотрим".

Зрителей шоу такое поведение Кухар очень возмутило, они уверені, что такую судью пора убрать с проекта.

«Кухарь заткнись», «Достала она уже», «Да, она 👎 ничего кроме балета не умеет и типо судья, во всём разбирается, смешно, очень негативная личность», «Раньше она не срывалась на крик! Совсем плохая стала», «Кухарь несправедлива!!!! Топит всех, чтобы Санта прошла», «Вот честно Кухар слишком много о себе возомнила, заберите ее из этого шоу, отпадает желание и смотреть и голосовать и все на свете», «Кухар ядом уже стены павильона забрызгала!!!! Это не профессионально!!!!!! Такая личная ненависть», - пишут в Сети.

Отметим, в 13-м выпуске ни одна из пар не покинула проект, поэтому в суперфинале состоится сражение Надежды Мейхер, Санты Димопулос и Юлии Саниной.

Напомним, Танці з зірками 2020: полуфинал удивил результатом, «ведущие объявили, что…».

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе.

Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.