Украинская прима-балерина Екатерина Кухар из проекта «Танці з зірками» впечатлила роскошной фигурой в наряде с декольте

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.

«Верите в силу благодарности?✨ Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию! Давайте напишем в комментариях за что вы благодарны этому дню...♥️ Я начну…» - говорится в сообщении.

Так, Кухар поблагодарила за «аромат цветов на прикроватном столике; предстоящий спектакль; любовь и возможность наслаждаться музыкой в поездке».

«Вам идет розовый цвет», «какая красавица», «ты божественно красива», «хорошенькая девочка, платье тоже очаровательное», «какая вы тут волшебная», «стильная и самая крутая», «боже, какая прекрасная улыбка», «верю в силу красивой гр*ди», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала милое фото в компании своей дочери, которая отмечает день рождения

Радостная мама трогательно поздравила именинницу, а также разметила несколько фотографий. На первом фото девочка позирует в красивом платье с шариками в руке, а на втором – вместе с Екатериной Кухар.

Напомним, что придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".

Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.