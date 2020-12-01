Судья проекта «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар восхитила соблазнителным образом

Как рассказывает Politeka.net, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Кухар запечатлена в розовом платье на широких бретелях, которые перекрестно соединяются на груди. Плечи Екатерины Кухар оказались обнаженными, как и живот, где был небольшой вырез.

Еще более пикантным этот снимок оказался из-за того, что балерина позировала без бюстгальтера. В разрезе можно заметить часть оголенного бюста.

Кухар дополнила образ серебристыми сережками округлой формы. Ее волосы распущены. На лице – яркий макияж.

Балерина улыбается и смотрит в сторону.

"Верите в силу благодарности?✨ Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию!" - написала она.

«Ну просто нереально красивая», «🔥Я Вами восхищаюсь, вы супер», «Ой, клаааас», «Вау🔥🔥🔥», «Ты божественно красива💗🔥», «Какая прекрасная улыбка», «Какая вы тут волшебная», «Катенька Вы должны быть именно такой нежной лёгкой держите свою силу в средине... вам идёт быть слабой в этом Ваша сила», - пишут в комментариях.

Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья: «Я начну…».

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер: «Ядом уже стены павильона забрызгала».