Вера Брежнева показала тело во всей красоте на жарких кадрах своего нового клипа

Популярная певица украинского происхождения, которая уже давно живет и работает в России, выпустила новый клип на песню «Сестра». Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм звезда поделилась коротким отрывком из музыкального видео.

В клипе явно проглядываются морские мотивы несмотря на то, что снят он в помещении. Брежнева предстает в различных образах, связанных именно с отдыхом на море. Так, певица демонстрирует фигуру в соблазнительном купальнике, наряде для серфинга, а также латексном костюме.

Однако, главной изюминкой клипа стали кадры, на которых певица появляется совсем без одежды. Так, обнаженная красотка показывает свою фигуру в душевой кабинке, а также выглядывая из-за доски для серфинга.

Поклонники певицы не могли не отреагировать на такие провокационные кадры.

«Залипательный клип! Каждую секундочку «пожирать» хочется», «Космос», «Бесконечно прекрасная Вера», «Вера Брежнева вы лучшая красавица супер от души», «Смотрю не отрываясь только перерыв на сон от тебя богиня Вера не оторвать глаз», «Какая же вы красивая!!! Смотрю на вас и глаз радуется», «Огонь! Bepa вы сногсшибательная», «Что хорошего в этом клипе? О чем пропаганда ? Неужели больше не осталось ничего другого показать, как только это...», - пишут люди.

Отметим, что Брежнева выпустила новую песню на фоне новостей о том, что ее муж Константин Меладзе планирует в ближайшее время продолжить работу с обновленным составом группы ВИА Гра.

Напомним, голозадая Брежнева опозорилась на глазах у 19-летней дочери: "Какая гадость ваша заливная Вера".

Как сообщала Politeka, Брежнева после обвинений в развале "ВИА Гры" показала, чем заворожила Меладзе: "Забыли 18+ поставить...".

Также Politeka писала, что дочь Веры Брежневой поразила бесстыдством в мини-шортиках, барышня созрела.