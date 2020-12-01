Певица Ксения Попова, из нового состава группы "ВИА Гра", довела публику до экстаза пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых позировала в образе фанатки бейсбола, с соответствующей кожаной перчаткой.

Ксения позредстала в бело-розовом микрокобминезоне, шортики которого еле-еле прикрывали ее упругий "орешек". Сзади была вышита надпись "Viagra", а спереди наряд украсила шнуровка.

Блондинка повернулась к камере спиной, показывая свою аппетитную "гордость" со всех ракурсов. Она даже присела на корточки, выставив ножку вперед так, чтобы "пятая точка" уж точно приняла самый соблазнительный вид. Девушка, безусловно, сделала все, чтобы доказать свою "пригодность" для участия в "ВИА Гре".

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов. Правда, некоторым показалось, что все же образ певицы недотягивает до уровня детища Константина Меладзе, продюсера "ВИА Гры".

"Класс 👍красотка ❤️❤️❤️"

"Ты просто...🔥🔥🔥НЕТ СЛОВ!😭❤️"

"кто такие булочки испек?"

"Ну очень секси🔥😍"

"А тем временем у клипа на песню "Рикошет" уже миллион 😻😻😻 Ксю, любимая, горжусь! 🖤"

"Какая же ты кошечка 🔥🔥🔥"

"Стилёк прям🔥 вот с кем с кем, а с тобой я бы сыграла в бейсбол😏 ⚾️"

"Супер детка! 🔥 Лучшая!"

"Очень нежно и в тоже время сексуально, без лишней пошлости. Это явно лучший состав группы, для меня точно. Ксюша ты богиня"

"Ну это все, кроме виагры 😂 ну блестящие или фабрика, но явно не виагра"

"Ваууууу эффектно эффектно 🔥"

"Какая сладенькая тут, спортивная!😍🔥"

Напомним, в новой "ВИА Гре" рассказали, что им нашептывает Вера Брежнева.

Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать".

Также Politeka писала, что жена Меладзе Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».