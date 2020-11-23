Солистки нового состава ВИА Гры поделились жаркими кадрами в преддверии выхода своего первого клипа

В ближайшие дни должна состояться премьера музыкального видео обновленной ВИА Гры, в состав которой вошли Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. Как сообщает Politeka.net, на страницах девушек и самой группы в Инстаграм появились короткие видео со съемок. Судя по всему, на кадрах запечатлен не только фрагмент из клипа, но и части фотосессии к дебюту девушек.

Так, можно увидеть, как Синецкая и Попова в майках и коротких шортиках позируют на фоне изгороди. Девушки томно выгибаются перед камерой, демонстрируя свои страстные образы.

В свою очередь, 19-летняя украинка Тарасова показала свое лицо, снятое крупным планом, а также фрагмент видео, на котором соблазнительно проводит руками по телу.

Поклонники группы не смогли пройти мимо таких кадров. При этом мнения людей разделились.

«Матерь Божья это будет бомба», «По-моему это будет самый короткий проект К. Меладзе. Когда он наконец-то поймёт, что Виагру с Грановской, Седоковой, Брежневой никто и никогда не заменит!», «Испортили Виагру... Совсем не то!!», «шикарно, очень ждём», «Боже, какая ты красивая», «Невероятно красиво», «Самая беспонтовая виагра, пора уже К. Меладзе завязать с виагрой», - пишут люди.

Напомним, Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».

Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" порезвилась на крыше в самых непристойных позах.

Также Politeka писала, что новые девушки Меладзе осрамились с выходом в свет: "От такой недовиагры все опускается".