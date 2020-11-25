Солистка обновленной "ВИА Гры" Ульяна Синецкая рассказала, что певица и жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева дает новым участницам группы ценные советы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на выпуск "Светской жизни".

Так, в интервью украинской телеведущей Кате Осадчей Синецкая заявила, что бывшая участница коллектива, а сейчас жена продюсера Константина Меладзе - певица Вера Брежнева - дает новым солисткам "суперценные" советы.

"Вера очень нас поддерживает. Мы были на репетиции, и прямо во время исполнения она может подойти и сказать на ушко: "Здесь лучше сделать так, стань так, потому что так лучше выглядишь", - рассказала она.

Впрочем, в комментариях к интервью пользователи довольно скептически отреагировали на рассказ солистки о "советах" от Брежневой.

"Какие там советы, там один совет - не увести мужа", "А какие советы? Любить братьев Меладзе. Они конечно совсем уже старенькие, но любви все возрасты покорны", "Не спать с Меладзе", "Осадчая лихо уколола: "На радость Константина Меладзе"..." - пишут в комментариях.

Как известно, украинская женская группа "ВИА Гра" была создана еще в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

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