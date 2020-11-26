Участница новой ВИА Гры Ксения Попова восхитила соблазнительным снимком

Как пишет Politeka.net, новое фото появилось на странице девушки в Инстаграм как анонс нового клипа "Рикошет". Осталось 24 часа до его премьеры.

Девушки в соблазнительных нарядах, которые обнажают пикантные части тела сидят в авто. На их коже видны капли воды, волосы также выглядят влажными.

Кадр впечатлил пользователей Сети. Фото активно комментируют.

«Красавицы», «Русалки», «Ульяна даже тут заняла все место 😂», «Три малышки💋💋💋», «С каждым днём кадры всё горячее и горячее 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 с нетерпением ждём», «Знойные красотки», «Огонь», - пишут в комментариях.

Новыми солистками "Виа Гры" стали 24-летняя Ульяна Синецкая, 24-летняя Ксения Попова и 19-летняя София Тарасова. При этом в Сети уже пишут, что Константин Меладзе неравнодушен к 19-летней брюнетке.

Известно, что она родилась в Киеве, принимала участие в проекте «Голос. Дети» в команде Тины Кароль и победила в отборе на «Детское Евровидение-2013». В последние годы девушка перебралась жить и работать в Россию.

Напомним, в новой "ВИА Гре" рассказали, что им нашептывает Вера Брежнева.

Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать".

Также Politeka писала, что жена Меладзе Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».