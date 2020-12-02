Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі і розповіла про осінь
На фото Адамчук позувала в піджаку з ременем на талії і без білизни. Спідниці на дівчині не було видно, зате можна побачити туфлі. Красуня сиділа за столиком і хвалилася довгою ніжок, які нічим не були прикриті. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"І куди пропала ця осінь...) 1 грудня", - підписала Адамчук фото.
Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:
Мітяй зі "Сватів" похвалився своєю реальною дружиною, Буханкіній такі форми і не снилися: "Яка красива..."
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
Апетитна Ана Чері розстебнула блискавку і показала обпалюючі принади без білизни: "Ти така крута"
"Це не Пугачової діти": в мережі обговорюють ймовірну маму Лізи Галкіної, дуже схожі
"Знову спідницю втратила десь?", "Марта, Ви королева", "Люблю".
Раніше ми повідомляли, що зірка "жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук, похвалилася стильним образом.
Цього разу красуня з'явилася в чорному. Зірка виглядає за нинішнім віянням моди-дуже стильно.
Марта одягла чорне пальто оверсайз, яке трохи задралося. З-під вбрання стирчав капюшон толстовки, а взула співачка великі білі кросівки.
Ми писали, що українська співачка і актриса з "Квартал 95" Марта Адамчук заінтригувала пікантним кадром.
Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній обтягуючій сукні, усипаній мерехтливими паєтками.
Образ доповнили невеликі сережки і ніжний ланцюжок з кулоном. Волосся зірка поклала прямими локонами.
Нагадаємо, гаряча брюнетка з "Кварталу 95" показала себе в новому амплуа
А ще Politeka писала, що розкішна брюнетка з "Квартал 95" приборкала час і показала неймовірну красу
Також Politeka повідомляла, що яскрава брюнетка з "Квартал 95" захопила осіннім образом