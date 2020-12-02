Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі і розповіла про осінь

На фото Адамчук позувала в піджаку з ременем на талії і без білизни. Спідниці на дівчині не було видно, зате можна побачити туфлі. Красуня сиділа за столиком і хвалилася довгою ніжок, які нічим не були прикриті. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І куди пропала ця осінь...) 1 грудня", - підписала Адамчук фото.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Знову спідницю втратила десь?", "Марта, Ви королева", "Люблю".

Раніше ми повідомляли, що зірка "жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук, похвалилася стильним образом.

Цього разу красуня з'явилася в чорному. Зірка виглядає за нинішнім віянням моди-дуже стильно.

Марта одягла чорне пальто оверсайз, яке трохи задралося. З-під вбрання стирчав капюшон толстовки, а взула співачка великі білі кросівки.

Ми писали, що українська співачка і актриса з "Квартал 95" Марта Адамчук заінтригувала пікантним кадром.

Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній обтягуючій сукні, усипаній мерехтливими паєтками.

Образ доповнили невеликі сережки і ніжний ланцюжок з кулоном. Волосся зірка поклала прямими локонами.

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