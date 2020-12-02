Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе и рассказала об осени

На фото Адамчук позировала в пиджаке с ремнем на талии и без белья. Юбки на девушке не было видно, зато можно увидеть туфли. Красотка сидела за столиком и хвасталась длинной ножек, которые ничем не были прикрыты. Фото получилось очень интересным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И куда пропала эта осень...) 1 декабря", - подписала Адамчук фото.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Снова юбку потеряла где-то?", "Марта, вы королева", "Люблю".

Ранее мы сообщали, что звезда "Женского Квартала", певица Марта Адамчук, похвасталась стильным образом.

В этот раз красотка появилась в черном. Звезда выглядит по нынешнему веянию моды - очень стильно.

Марта надела черное пальто оверсайз, которое немного задралось. Из-под наряда торчал капюшон толстовки, а обула певица большие белые кроссовки.

Мы писали, что украинская певица и актриса из "Квартал 95" Марта Адамчук заинтриговала пикантным кадром.

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном обтягивающем платье, усыпанного мерцающими паетками.

Образ дополнили небольшие серьги и нежная цепочка с кулоном. Волосы звезда уложила прямыми локонами.

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