Син відомої російської співачки Крістіни Орбакайте Микита Пресняков похвалився фотографією, зробленою в душі
Як передає Politeka.net, відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
«"Я так часто пропадаю, але так яскраво з'являюся" (copyrighted by @kristina_si)
Чувачечечки, наш кавер на Motlëy Crüe-Home Sweet Home готовий! І відос ми зняли охренітельний! Чекайте, скоро буде!)))», - написав співак.
За Селфі Микити Преснякова можна зрозуміти, що зроблено вона в дзеркалі, розташованому у ванній кімнаті. За спиною артиста-душова кабіна. А особливо уважні фоловери розглянули навіть, що плитка на стіні з музичними нотами.
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Користувачі Мережі зраділи новому фото улюбленого артиста. При цьому багатьом здалося, що у нього сумні очі.
«У вас такі сумні очі. Завжди", "однак круто", " А чого очі сумні?", "Зірка зірок тільки так 👍 👍 👍", "Микита! Ти що такий сумний! Зайка не сумуй! Ти крутий!", "Микита не сумний він сур'єзний і красивий", "інший погляд. Микита, ти став якимось дорослим", - пишуть в коментарях.
На новому фото Микита перебрався в кімнату, де також зробив Селфі в дзеркалі.
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