Сын известной российской певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков похвастался фотографией, сделанной в душе

Как передает Politeka.net, соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Инстаграм.

««Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь» (copyrighted by @kristina_si)

Чувачечечки, наш кавер на Motlëy Crüe - Home Sweet Home готов! И видос мы сняли охренительный! Ждите, скоро будет!)))», - написал певец.

По селфи Никиты Преснякова можно понять, что сделано она в зеркале, расположенном в ванной комнате. За спиной артиста – душевая кабина. А особо внимательные фолловеры рассмотрели даже, что плитка на стене с музыкальными нотами.

Пользователи Сети обрадовались новому фото любимого артиста. При этом многим показалось, что у него грустные глаза.

«У вас такие грустные глаза. Всегда», «Однако круто», «А че глаза грустные?», «Звезда звезд только так 👍👍👍», «Никита! Ты что такой грустный! Зайка не грусти! Ты крутой!», «Никита не грустный он сурьезный и красивый», «Другой взгляд. Никита, ты стал каким-то взрослым», - пишут в комментариях.

На новом фото Никита перебрался в комнату, где также сделал селфи в зеркале.

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