Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи посвітила формами в приспущеному халатику

Шикарна красуня навіть після оголошення про власну вагітність, продовжує балувати шанувальників відвертими фото, повідомляє Politeka.net. Користувачі мережі все ж втомлюються згадувати знімки моделі до цікавого положення.

Так, в одній з фан-груп з'явився знімок Ратаковськи в махровому халатику. Спокусниця приспустила з плечей тканину, посвітивши пишними грудьми без білизни. Бюст, ймовірно, був виділений косметичними засобами, бо неприродно сяяв на світлі.

Зірка стиснула спокусливі форми руками, тому ті виглядали ще більш спокусливо.

Модель не посміхалася і дивилася в камеру. Пухкі губи були виділені блиском майже неяскравого кольору, а очі - чорними стрілками.

Доповнили образ великі сережки у вухах.

Пост зібрав всього понад 100 лайків, проте група тільки набирає популярність. Інші ж пости швидко збирають багато приємних повідомлень.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала на архівному фото оголеною з келихом вина в руках, прямо сама невимушеність.

Кадру надає великої пікантності той факт, що красуня сиділа у ванній.

Зірка забрала волосся в пучок, вона одягла окуляри і завершила образ різними прикрасами.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в об'ємному костюмі, зшитому з щільної тканини королівського синього відтінку. "Гарячу" нотку луку надає той факт, що жакет надітий на голе тіло. На завершення образу Ратаковськи зробили недбалу укладку, а також макіяж в натуральних тонах.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі