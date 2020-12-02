Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала себе в максимально жаркому образі

На фото Кассандра позувала в бікіні, а волосся залишила розпущеним. Красуня на стільці спокусливо вигнулася і розставила ніжки, показуючи, що не зміг заховати маленький купальник на мотузочках. На другому знімку дівчина вже показала себе ближче і похвалилася пишними грудьми, яка випирала з бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Любіть свої нігті", "дуже гарний вигляд"," така чортова Малятко", " чорт. Це була б ідеальна трахана дівчина", " останній раз !!! Чудово"," я зараз вдома одна, мені страшно ((поговори зі мною"," найгірший біск", " завжди люби свою сяючу божественною красою красуню ... сяючу сонцем", "ооо як це важко, коли я дивлюся на це спокусливе тіло і гарне обличчя".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) без сорому показала пишний бюст в декольте.

На відео зірка постала в джинсовій сукні з величезним декольте.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" не змогла прикрити ниточками бікіні апетитні " булочки"

Також Politeka писала, що Кассандра Сьенега з Playboy позбулася білизни, примірявши прозоре плаття

А ще Politeka повідомляла, що Кассандра Сьенега з "Playboy" пограла з фантазіями чоловіків, залишившись в одній смужці тканини



