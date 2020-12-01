Балерина Анастасія Волочкова, а саме її зухвала поведінка й безглуздий наряд, знову стали об'єктом гарячих обговорень

Як передає Politeka.net, в Мережі згадали старий кліп Волочкової, в якому вона зіграла продавщицю продуктового магазину Зінаїду, кадри опубліковані в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Простокувата й вульгарна Зінаїда в синій міні-сукні з білим фартухом встала за прилавок і звела з розуму місцевих жителів. На спині у балерини красувалося тату із дзвонів, а наряд був настільки коротким, що коли та розсунула ноги на мотоциклі, визирнули мереживні труси. Загалом Анастасію, мабуть, зйомки в цьому кліпі нітрохи не збентежили, чого не скажеш про публіку.

"Зінаїда, чекаємо новий хіт "на дні"👻 #волочкова #анастасіяволочкова", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: Волочковій, варто відзначити, хоршенько дісталося.

"сляпано на коліні, як і все, в чому бере участь Зіна😉"

"Як же це вульгарно! Каблучки, татуаж, блонд моторошний! Тепер ще труси стирчать!"

"Слухайте, ну, Зіна дуже органічно вписується в таку обстановку. Краще, ніж в особняк, театральний зал або Мальдіви"

"Як несамовито, напевно, хрестяться Керімов, Керрі, Арішин тато і іже з ними!!"

"Яка ганьба для матері" - "та ніякої ганьби... Що виховала, то отримала.. для балету ганьба, так"

"Ну і труси☺️"

"сором такими трусами світити😠"

"Нудить дивитися"

"Жах який. Німецька порнуха. (категорія "зрілі")"

"а "дзвони" на спині 🤧 🤧 🤧 розмита, злиняла "татуха"... жесть.. про труси взагалі слів немає.. ганчір'я линяле"

Нагадаємо, Волочкова в бікіні показала, як змінилося її тіло на відпочинку з коханцем.

А ще Politeka писала, що Волочкова в міні-бікіні прикрила ластами обвислі форми.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова з блискітками на пікантних місцях розтягнулася в шпагаті з ластами.