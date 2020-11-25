Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала очередной дерзкий шпагат в золотом бикини

Чтобы привлекать внимание к себе, Анастасия постоянно идет на крайность и не перестает устраивать фотосессии на пляже во время отдыха. Причем делает это балерина каждый день по несколько раз и позирует специально в неприличных бикини.

Недавно звезда решила устроила неоднозначную съемку, засветив дряблую фигуру в купальнике с блестками на интимных местах. При этом Анастасия надела ласты и решила показать фирменный шпагат, что лишь придал ей забавного вида, по мнению многих пользователей сети.

На анти-фанатских группах в социальной сети Инстаграм не удержались от едких замечаний и колких комментариев в адрес балерины, которая отдыхает на Мальдивах.

«Мне кажется, так мой шпагат ещё длиннее😂», - пишет Волочкова под фото.

А вот как реагируют в сети:

«Гостеприимное несмыкание😈👻; Бобр 😂; как можно сознательно выставлять на всеобщее обозрение это..; Никаких комплексов, вообще никаких! Сиськи-под-мышки, страшенные ноги-пальцы-шишки, еле прикрытая промежность... Любуйтесь!; ластоногий чудик #волочкова 🙃🤣👻; Ого, шпагат то увеличился в размерах- зовите книгу рекордов Гинесса; *ера сё камбала на выпасе; Ну фсё, синхронное плавание плачет 🤦🏻‍♀️; Вот же ж бедолага🙈 Ласты напялила, а как плавать в них не знает. Сдвинь ноги, чудо!😅; Я одна ждала, когда ей эта ласта по башке шлёпнет?!🤔🤣🤣🤣».

До этого знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фотографий, на которых запечатлен отдых любовников. Лица своего избранника она традиционно не показала, лишь на одном из кадров мелькнула мужская рука с бокалом шампанского.

Сама балерина предстала в кружевном белом платье, напоминающем свадебное, которое надела поверх золотистого купальника. Она гуляла босиком по пляжу, держа в руках белый букет.

По словам Анастасии, она сделала своему мужчине сюрприз на Мальдивах. Она организовала на пляже небольшой столик с довольно скромным ужином: бутылка шампанского и несколько миниатюрных закусок. Рядом Волочкова изобразила на песке большое сердце, в котором засветила имя любовника - Олег.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

Также Politeka писала, что потерявшая стыд Волочкова показала топ своих безумных шпагатов на Мальдивах: "Как старый мустанг"

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу