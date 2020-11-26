Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила неловким фото в бикини и в ластах

Анастасия привыкла оказываться в центре скандалов и обсуждений ее дерзких выходок на публике ради славы. Как известно, после того, как балерину выгнали из Большого театра, она выступает только в поселках и бесплатно якобы ради благотворительности.

Чаще всего, чтобы хоть как-то привлечь внимание к себе, Волочковой приходится показывать неуместный шпагат в неприличных бикини или же раздеваться в купели и демонстрировать тем самым располневшую фигуру. При этом Анастасия уверяет, что ей просто завидуют и критику она не принимает, заявляя, что пишут гнусные слова о ней просто недолюбленные женщины.

В этот раз Анастасия решила показать себя в очередном нелепом образе, надев зачем-то на мелководье ласты и умостившись на песке, прикрывая полную фигуру. При этом она также открыла доступ к комментариям, что спровоцировало бурю в сети.

«Мальдивская балетная кикимора😂», - пишет под фото Волочкова.

Ответ не заставил долго ждать:

«Самокритично👌😹; Наконец то нашлась подходящая обувь🤣🤣; Зачем ей ласты, там мелководье😂. Снова подражает.😉 Что касается кикиморы, то, а может быть она значения этого слова не знает?🙈🤣 Кикиморы они обычно на болоте🙈 как рібу кинуло на мелководье🙈🙈; 😂Своей то фантазии ноль,вот и тырыт идеи у Маши😂; Вся шиворот навыворот 🤦‍♀️; Я не понимаю, почему у неё всё так убого выходит; Убогий антураж, тумба с простынкой; жалкая она.. ппц.. и нелепая».

Мы также писали, что Анастасия каждый день делится фото из отпуска, после того, как отправилась на отдых с таинственным мужчиной. При этом балерина не стала скрывать, что гордится выбранным местом и райским островом, а также готова принять факт того, что ей якобы завидуют. Чтобы получить свою порцию славы, балерина открыла доступ к комментариям, чего не делала месяцами и нарвалась на жесткую критику.

При этом теперь Волочкова старается привлечь внимание пользователей Инстаграм любым способом. В этот раз она похвасталась поперечным шпагатом прямо на подвесной качели и покрутилась на ней в неприличной позе. Крошечный и выбранный не по размеру бикини тут же высмеяли в сети.

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