Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как изменилась за время отдыха на Мальдивах со своим любовником

Не так давно известная танцовщица отправилась на отдых со своим загадочным любовником, личность которого она старательно скрывает от общественности. Теперь Волочкова буквально забрасывает поклонников фотографиями с курорта, хвастаясь буквально каждым своим шагом.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз балерина решила продемонстрировать свой загар. На новом фото она стоит в море в розовом купальнике-бикини с тигровым принтом. Балерина положила одну руку на бок, а другую подняла вверх, будто бы пытаясь дотянуться до радуги, которая виднеется над ее головой.

«Я тут на Мальдивах загореть успела, обгореть немного, насладиться любовью и красотой, и ещё радугу поймать. Во время отдыха для меня всегда очень важно сохранять форму. Зачастую, плавание, любовь и позитив работают лучше балетного зала», - написала знаменитость.

Любопытно, что она открыла комментарии под этим фото, хотя обычно не позволяет людям делиться своими впечатлениями о снимках.

«Слава Богу, без шпагата, человеческое фото, спасибо», «А где фото сделал любимый?», «Шо???? Опять??? Видели- знаем. И стройку напротив и ласты, и цветы тряпичные, и романтик. Настя, езжайте домой», «Талия то появляется магическим фотошопом, то исчезает вместе с пупком», - написали люди.

Также Волочкова поделилась фото, на котором позирует в купальнике и пляжной тунике на фоне бассейна. Рядом с ней можно заметить кусок головы и плечо мужчины. Судя по всему, балерина снова намекает на своего «жениха».

«Волшебные эмоции радости и любви», - подписала фото Волочкова.

Отметим, что еще в январе этого года Анастасия Волочкова объявила, что осенью собирается сыграть свадьбу со своим избранником. Изначально торжество запланировали на 20 сентября, однако дату неоднократно переносили.

Напомним, раскрасневшаяся Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.

Как сообщала Politeka, Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.

Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова опозорилась выходкой с любовником на пляже, свадьба под вопросом.